Hütschenhausen: Pferd aus umzäunter Koppel verschwunden - Wer hat "Petit Ami Roux" gesehen?

Der Polizei in Landstuhl wurde am Morgen des 24.07.2020 das Verschwinden der 19-jährigen Fuchsstute gemeldet. Die Umstände des Verschwindens sind derzeit nicht geklärt. Auf Grund der Aufnahme vor Ort ist von einem "Ausbüxen" derzeit nicht auszugehen.

Das Tier wurde letztmals am 23.07.2020 gegen 21:15h auf seiner Koppel unweit von Hütschenhausen gesehen. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Tieres oder zu verdächtigen Wahrnehmungen, wie etwa einem Transport in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, machen kann wird gebeten, sich an die Polizei in Landstuhl zu wenden.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)