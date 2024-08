Bericht: Einbruchspuren in weiterer Kaserne

Nach dem Sabotage-Verdacht in der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn gibt es nach Geilenkirchen und Mechernich offenbar in einem vierten Bundeswehr-Standort Alarm wegen Einbruchspuren. Wie das Portal "Business Insider" berichtet, ist ein Standort bei München betroffen. Wie schon am Luftwaffenstützpunkt Köln-Wahn fanden Soldaten demnach in der Christoph-Probst-Kaserne in Garching ein Loch im Kasernenzaun. Dort ist unter anderem das Zentrale Institut des Sanitätsdienstes untergebracht. Ob es auch hier Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Trinkwasser gab, war zunächst unklar.

Quelle: dts Nachrichtenagentur