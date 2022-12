Nur jede dritte Panzerhaubitze der Bundeswehr einsatzbereit

Ein Großteil der Panzerhaubitzen 2000 im Bestand der Bundeswehr sind aktuell nicht einsatzbereit. Wie die "Bild" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf ein vertrauliches Papier des Bundesverteidigungsministeriums (BMVg) berichtet, kann die Bundeswehr derzeit nur etwa jede dritte der Panzerhaubitzen einsetzen.

Demnach beträgt der Bestand zum 2. Dezember 2022 genau 105 Exemplare. Im "Verfügungsbestand des Heeres" sind davon aktuell 73, deren Einsatzbereitschaft wiederum "bei rund 50 Prozent" liegt. Das ergibt etwa 36 einsatzbereite Panzerhaubitzen. Zudem befanden sich am 2. Dezember insgesamt 18 Panzerhaubitzen 2000 in der "Werksinstandsetzung bei der Industrie". Wie viele der 36 einsatzbereiten Waffensysteme darunter sind, ist unklar, heißt es in dem Bericht weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur