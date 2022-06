Niederkirchen: Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, den 03.06.2022, gegen 23:50 Uhr ereignete sich in der Lindenstraße, Niederkirchen Ortsteil Morbach ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem selbst gebauten Fahrzeug die Lindenstraße / K31 aus Richtung Niederkirchen kommend und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Er kollidierte mit dem PKW eines 22-jährigen Mannes, welcher in einer dortigen Einfahrt geparkt war. Hiernach entfernte sich der unbekannte Fahrer von der Örtlichkeit und ließ sein Fahrzeug zurück. Bei diesem handelt es sich um einen Eigenbau aus einem Dreirad/Go-Kart, welches mit einem Rasenmäher Motor aufgerüstet wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an die [email protected] zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)