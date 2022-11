Erfurt: Große Protestkundgebung unterstreicht – es darf keine Abgrenzung mehr geben

In den vergangenen Monaten wurden die Demonstrationen gegen die Corona-Diktatur und die Auswirkungen der Verarmungspolitik des Great Reset nicht mehr so wie zur Hoch-zeit der Corona-Demos von der Polizei schikaniert. Das könnte sich nun wieder ändern.

In Leipzig kooperierten die Behörden vor einer Woche mit der Antifa, wie AUF1 berichtete. Im Vergleich dazu verhielt sich die Staatsmacht am vergangenen Samstag bei einer überregionalen Demonstration in Erfurt noch gemäßigt.



Aber auch in Thüringen zieht das System — dort unter Führung der Linkspartei — die Zügel offenbar wieder an.

Quelle: AUF1