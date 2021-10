Mehr als 200.000 Busse von Rückruf bei VW betroffen: Türen gehen bei Kälte plötzlich auf

Ein Fehler in der Mechanik führt bei weltweit mehr als 200.000 VW-Bussen des Modells T6 zu einem potenziell gefährlichen Problem: Bei frostigen Temperaturen können sich die Türen unerwartet öffnen, auch während der Fahrt. Eine Rückrufaktion ist bereits angelaufen, zunächst in kälteren Ländern wie Russland und skandinavischen Staaten. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes geschrieben: "Auch in Deutschland ist die Rückrufaktion im Gange und wird vom Kraftfahrt-Bundesamt überwacht. Nach Angaben der Flensburger Behörde sind in der Bundesrepublik vermutlich knapp 67.400 Fahrzeuge betroffen. „Durch eindringendes Wasser kann es bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu einer Beeinträchtigung der Türverriegelungsmechanik und in der Folge zu einer Scheinverriegelung des Türschlosses kommen“, so das Bundesamt laut DPA. Vorfälle mit Sachschäden oder verletzten Personen seien bisher aber nicht bekannt.

Es gehe um T6-Exemplare der Baujahre 2019 bis 2021. Bei ihnen sollen nun die sogenannten Bowdenzüge, die die Türschließfunktion mitsteuern, ersetzt werden. Die Ummantelung der Bowdenzüge sei wohl nicht richtig abgedichtet, daher könne es bei Eisbildung zum Festfrieren der Mechanik kommen.

Die ersten Rückrufe seien bereits angelaufen und würden nach Märkten gestaffelt, erklärte ein Sprecher der Nutzfahrzeug-Sparte von VW am Donnerstagmorgen. Losgegangen sei es in Ländern mit kälterer Witterung wie Russland oder den skandinavischen Staaten, zuletzt sei Mitteleuropa hinzugekommen, Südeuropa werde folgen. Weil die T6 noch recht neu seien und in der Regel Service-Garantie hätten, rechne man mit einer raschen Lösung des Problems in den Werkstätten."

Quelle: SNA News (Deutschland)