Schöningen: Zeugenaufruf nach Spendenbetrug in Schöningen

Schöningen, 26. August 2024 - Am Montagvormittag, den 26.08.2024, konnte die Polizei Schöningen dank eines aufmerksamen Zeugen zwei mutmaßliche Spendenbetrüger aus Osteuropa im Stadtgebiet festnehmen.

Gegen 11:00 Uhr fiel einem Anwohner im Wohngebiet Bohrfeld eine 41-jährige Frau auf, die von Tür zu Tür ging und auf einem Zettel in gebrochenem Deutsch um Geld für ein angebliches Ticket in die Heimat bat. Parallel dazu wurde ein 51-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hoiersdorfer Straße durch zivile Polizeikräfte bei ähnlichen Bettelversuchen beobachtet. Beide Personen konnten von der Polizei aufgegriffen und zur weiteren Überprüfung auf die Dienststelle gebracht werden.

Bei der Durchsuchung wurden bei beiden eine zweistellige Bargeldsumme sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass das Geld durch betrügerische Spendenaufrufe erlangt wurde.

Die Polizei Schöningen bittet nun mögliche Geschädigte, die den beiden Personen Bargeld gegeben haben, sich dringend beim Polizeikommissariat Schöningen unter der Telefonnummer 05352-96830 zu melden. Ihre Hinweise könnten zur weiteren Aufklärung des Falls beitragen.

Quelle: Polizei Wolfsburg (ots)