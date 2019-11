Detmold: Kleinkind getötet - 15-jährige Verdächtige festgenommen

In einem Mehrfamilienhaus in Detmold in der nordrhein-westfälischen Region Ostwestfalen-Lippe ist am Mittwoch ein dreijähriges Kleinkind getötet worden. Tatverdächtig sei die 15-jährige Halbschwester des Opfers, teilte die Polizei mit.

Diese sei nach der Tat in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut eines Berichts des Fernsehsenders n-tv wurde sie aber am Donnerstagvormittag festgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass die Jugendliche ihren Halbbruder am Mittwochabend mit einem Messer getötet hat. Die Hintergründe für die Tat waren zunächst unklar und sind Gegenstand andauernder Ermittlungen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

