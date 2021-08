Stade: Fahrradschulung für Zuwanderer

Durch den Harsefelder Arbeitskreis Asyl und Integration wurde nach längerer Pause wieder eine coronakonforme Radfahrschulung für Zuwanderer organisiert. Ziel war es, den teilnehmenden Personen, welche nahezu alle zuvor noch nie oder nur sehr unsicher Fahrrad gefahren sind, genau dieses beizubringen.

Die Schulung selbst wurde durch die Buxtehuder Verkehrswacht unter Leitung von Siegried Häußler und Frau Else Zager vom o.a. Arbeitskreis durchgeführt und beinhaltet insgesamt vier jeweils zweistündige Einheiten.

In diesen werden den Teilnehmern die Grundlagen des Fahrradfahrens in praktischer Form beigebracht. Ergänzend dazu erfolgt eine theoretische Beschulung.

An diesem Kurs nahmen insgesamt neun Frauen und Jugendliche teil, welche bereits am zweiten Tag in der Lage waren, erstmals alleine auf dem Übungsplatz ihre Runden auf den zur Verfügung gestellten Fahrrädern zu drehen.

Durch die Buxtehuder Verkehrswacht und dem Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Stade, PHK Thomas Mehnen, wurden den Teilnehmer:innen Informationsmaterial mit rechtlichen Grundlagen in den verschiedenen Landessprachen, sowie vom Landkreis Stade zur Verfügung gestellte Reflektorkragen übergeben. Nach vier Tagen wurden von allen Akteuren ein durchweg positives Fazit gezogen.

Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)