Goslar: Panzerfaustkopf gefunden

Bei Arbeiten an einer Rohrdurchführung an der L 515 zwischen Lautenthal und Wildemann fanden Bauarbeiter am Mittwochmittag einen verdächtigen Gegenstand. Sie meldeten dies der Polizei Langelsheim, die den Bereich absperrte und den Kampfmittelbeseitigungsdienst anforderte.

Die Delaborierer erkannten in dem Gegenstand einen noch mit Sprengmitteln gefüllten "Deutschen Panzerfaustkopf". Der Fund wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen mitgenommen. Der Fundort wurde anschließend durch die Polizei wieder freigegeben, so dass die Bauarbeiten fortgeführt werden konnten. Eine Beeinträchtigung oder Gefährdung für unbeteiligte Dritte bestand zu keiner Zeit, weil die L 515 gegenwärtig aufgrund der Bauarbeiten ohnehin gesperrt ist. Quelle: Polizeiinspektion Goslar (ots)

