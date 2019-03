An Fasching: "Cowboy" löst Polizeieinsatz aus

Ein als Cowboy verkleideter 51-Jähriger hat am Faschingsdienstag (05.03.2019) zu einem Einsatz der Polizei geführt.

Ein Zeuge stellte gegen 19.30 Uhr den Mann in einer Gaststätte an der Calwer Straße fest und meldete der Polizei, dass dieser vermutlich eine echte Waffe bei sich trägt. Beamte der Kriminalpolizei konnten den betrunkenen Mann kurz darauf in der Gaststätte festnehmen.



Es stellte sich heraus, dass er eine Dekorationswaffe eines Colt-Revolvers mit sich führte. Gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Stuttgart (ots)