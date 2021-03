Bad Sobernheim: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Am frühen Morgen ereignete sich auf der Bundesstraße 41 bei Bad Sobernheim ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr eine 18-jährige Frau aus Bad Sobernheim die Bundesstraße 41 in Richtung Bad Kreuznach. In Höhe der Anschlussstelle Bad Sobernheim-Mitte geriet sie mit ihrem weißen Mercedes nach rechts in den Grünstreifen.

Das Fahrzeug geriet hiernach außer Kontrolle und stieß mit einem Fahrzeug des Gegenverkehrs zusammen. Der aus Richtung Bad Kreuznach kommende graue Mercedes, besetzt mit drei jungen Männern überschlug sich durch die Wucht des Aufpralles und kam auf dem Dach zum Liegen.

Drei der vier Insassen erlitten multiple Schnittwunden und Prellungen. Die Unfallverursacherin und der Beifahrer des des grauen Mercedes wurden zwecks weiterer Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Quelle: Polizeiinspektion Kirn (ots)