Sprockhövel: Sprinter rollt herrenlos über Kreuzung

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 10.20 Uhr zur Mittelstraße aus. Dort hatte sich ein abgestellter Kleintransporter in Bewegung gesetzt, ist über eine Kreuzung gerollt und ist an einer Hauswand zum stehen gekommen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und verhinderte ein weiterrollen des Kleintransporters. Dabei wurde auch eine Ampelanlage beschädigt. Auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Einsatzende war gegen 12.00 Uhr.

Quelle: Feuerwehr Sprockhövel (ots)