Bielefeld- Sieker: Unfallflucht vergebens - Rasante Fahrt ohne Führerschein beendet

Nachdem ein PKW-Fahrer durch hohe Geschwindigkeit aufgefallen war, blieb sein PKW bei einer Unfallflucht, in den frühen Stunden des Dienstag, 20.04.2021, in der Wilhelm-Raabe-Straße zurück. Ein Polizist identifizierte den polizeibekannten Fahrer.

Am Montag, 19.04.2021, kontrollierten Streifenbeamte kurz vor Mitternacht an der Beethovenstraße/ Joseph-Haydn-Straße einen PKW. Während der Kontrolle näherte sich auf der Beethovenstraße ein VW Golf GTI mit hoher Geschwindigkeit und bog nach rechts in die Joseph-Haydn-Straße ab. Während ein Polizist die Kontrolle weiterführte, nahm sein Kollege Blickkontakt mit dem GTI-Fahrer auf. Er gab dem Fahrer Anhaltezeichen, die dieser ignorierte und stattdessen beschleunigte.

Der Fahrer des VW Golf fuhr weiter über die Joseph-Haydn-Straße und bog nach links in die Wilhelm-Raabe-Straße ab. Dabei stieß er gegen den Bordstein des Gehwegs und ein auf dem Gehweg befindliches Verkehrsschild. Der PKW kam stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn zum Stehen. Anwohner der Wilhelm-Raabe-Straße riefen gegen 00:05 Uhr die Polizei. Die Zeugen hatten gegen Mitternacht von der Straße ein ungewöhnliches Fahrgeräusch und einen aufheulenden Motor wahrgenommen. Beim Blick aus dem Fenster sahen die Bielefelder auf der Straße den beschädigten VW Golf stehen. Ein Zeuge bemerkte zwei schlanke Männer, die neben dem Fahrzeug standen.

Als die Polizei eintraf, waren die Fahrzeuginsassen zu Fuß geflüchtet. Bei der Überprüfung des VW und dessen Kennzeichen stellte sich heraus, dass es sich um den bereits an der Beethovenstraße/ Joseph-Haydn-Straße aufgefallenen GTI handelte. Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen polizeibekannten 22-jährigen Bielefelder als möglichen Fahrzeugführer. Die Polizisten der Kontrollstelle konnten den 22-Jährigen, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, als Fahrer identifizieren. Strafverfahren sind eingeleitet. Ein Abschleppwagen transportierte den VW Golf GTI ab. Der Sachschaden wird auf 30050 Euro geschätzt.

Quelle: Polizei Bielefeld (ots)