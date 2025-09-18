Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Stromausfall in vielen Gemeinden der Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim

Stromausfall in vielen Gemeinden der Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am Abend des 17.09.2025 kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Stromausfall im Netz der Pfalzwerke. Betroffen waren die Ortschaften Herxheim am Berg, Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Dackenheim, Battenberg, Kleinkarlbach, Neuleiningen, Sausenheim, Obrigheim, Bockenheim a.d.W. & Kindenheim.

Als Ursache konnte die Pfalzwerke Defekte an zwei Mittelspannungsleitungen ausmachen. Gegen 21:15 Uhr lief das Netz wieder störungsfrei.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)

