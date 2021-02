Schwissel: Großfeuer zerstört Einfamilienhaus

Am Abend des 25. Februar 2021 kam es in Schwissel, zu einem Dachstuhlbrand, bei dem ein Einfamilienhaus komplett zerstört wurde. Gegen 21:05 Uhr gingen die ersten Anrufe in der Rettungsleitstelle Holstein ein, dass ein Einfamilienhaus in Schwissel brennen sollte. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehren mit dem Einsatzstichwort "Feuer Groß".

Bereits kurze Zeit später, als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ankamen, brannte der Dachstuhl eines eingeschossigen Gebäudes bereits in voller Ausdehnung. Ein Innenangriff war zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich, da bereits das Dach einstürzte. Aufgrund des Objektes, wurde die Feuerwehr Bad Segeberg mit dem Drehleiterzug nachalarmiert, um entsprechend eine Brandbekämpfung mit der Drehleiter und dem Wenderohr vornehmen zu können. Schwierigkeiten bereitete die Wasserversorgung vor Ort. So wurden an dem 400 Meter entfernten Regenrückhaltebecken drei Tragkraftspritzen aufgestellt und mit 3-B Leitungen, mit einer über 1200 Meter langen Wegstrecke, eine Wasserversorgung zum Objekt aufgebaut. Gegen 22:47 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten zogen sich bis spät in die Nacht hinein. Fünf Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und dem Rettungsdienst zur Betreuung übergeben werden. Eine leicht verletzte Person wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit knapp 120 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden. Eingesetzte Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Schwissel, Freiwillige Feuerwehr Leezen, Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, Freiwillige Feuerwehr Bebensee, Freiwillige Feuerwehr Kükels, Freiwillige Feuerwehr Mözen, Freiwillige Feuerwehr Högersdorf Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein mit 2 RTW, 1 Notarzt, 1 Organisatorischer Leiter RD, Polizei Segeberg und Pinneberg, Kreisfeuerwehrverband Segeberg - Pressesprecher, Kreisfeuerwehrzentrale Segeberg: Rufbereitschaft mit Wechselladerfahrzeug Quelle: Kreisfeuerwehrverband Segeberg (ots)