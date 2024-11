mehr-tanken Report Oktober 2024 Kraftstoffpreise im Oktober leicht gestiegen

Im Oktober unterbrachen die Kraftstoffpreise den Abwärtstrend der Vormonate und sind wieder leicht angestiegen. Der Preis für Super E5 und Super E10 stieg jeweils um 2,6 Cent pro Liter, Diesel sogar um 2,8 Cent. Der durchschnittliche Preis lag im Oktober bei 1,726 Euro für Super E5, 1,667 Euro für Super E10 und 1,569 Euro für Diesel.

Der niedrigste Preis wurde zu Monatsbeginn registriert, gefolgt von einem stetigen Anstieg mit leichten Schwankungen zur Monatsmitte. Der Höchststand war am 14. Oktober mit 1,743 Euro pro Liter für Super E5 erreicht. Günstig tanken konnte man dienstags und mittwochs, während die Preise sonntags und montags am höchsten waren.

Preisschwankungen im Oktober: Super E5 und E10 stabil, Diesel mit stärkeren Schwankungen

Im Oktober variierten die Preise für Super E5 und Super E10 im Tagesverlauf ähnlich wie im Vormonat durchschnittlich zwischen 7,7 und 10,7 Cent pro Liter. Diesel zeigte hingegen größere Preisschwankungen zwischen 8,4 und 12,3 Cent pro Liter.

Günstigste Kraftstoffpreise im Nordosten - Preisdifferenzen auf Autobahnen weiterhin hoch

Im Oktober fanden sich die günstigsten Preise im Nordosten Deutschlands. In Berlin lag der Preis bei 1,706 Euro pro Liter Super E5 und in Mecklenburg-Vorpommern bei 1,710 Euro. Ebenfalls günstig war der Liter E5 in Hessen mit 1,712 Euro. Am teuersten war Super E5 hingegen in Hamburg mit 1,741 Euro, in Sachsen-Anhalt mit 1,741 Euro und in Schleswig-Holstein mit 1,750 Euro.

Auch auf deutschen Autobahnen sind die Kraftstoffpreise im Oktober leicht gestiegen. Super E5 wurde 3,1 Cent teurer und kostete im Durchschnitt 1,908 Euro pro Liter. Die höchsten Preise wurden in Sachsen (2,130 Euro) und in Hamburg (2,283 Euro) festgestellt. Wie schon in den Vormonaten gab es auch diesmal einen klaren Preisunterschied zwischen Tankstellen an Autobahnen und normalen Tankstellen. In Hamburg war die Differenz am größten, der Preis für Super E5 sank jedoch im Durchschnitt von 58 Cent auf 54,2 Cent pro Liter.

Das Städte-Ranking: regionale Unterschiede von bis zu 20,8 Cent pro Liter E5

Auch im Oktober 2024 gab es deutliche Preisunterschiede beim Tanken von Super E5 in verschiedenen deutschen Städten. Die höchsten Preise wurden in Konstanz mit 1,875 Euro, Dormagen mit 1,824 Euro und Eschweiler im Rheinland mit 1,824 Euro verzeichnet. Die günstigsten Preise fanden sich dagegen in Kaiserslautern mit 1,667 Euro, in Pforzheim mit 1,672 Euro und in Bergisch Gladbach mit 1,676 Euro. Dadurch verringerte sich die Preisspanne zwischen den teuersten und günstigsten Städten um von 25,5 auf 20,8 Cent.

Das Marken-Ranking: ED, Globus und bft die günstigsten - Aral, Shell und Gulf die teuersten Marken

Im Oktober gehörten ED mit 1,667 Euro, Globus mit 1,688 Euro und bft mit 1,698 Euro zu den günstigsten Marken für einen Liter Super E5. Im Gegensatz dazu waren Aral mit 1,740 Euro, Shell mit 1,732 Euro und Gulf mit 1,731 Euro die teuersten Anbieter. Der maximale Preisunterschied zwischen den günstigsten und teuersten Marken betrug somit bis zu 6,3 Cent pro Liter Super E5.

