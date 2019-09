Delmenhorst/Emstek: Fahrzeugbrände

Fahrzeugbrand auf der A 28 in Delmenhorst: Am 21.09.2019 gegen 10:00 Uhr befuhren zwei Bundeswehr-Soldaten mit ihrem Dienst-Fahrzeug, ein VW Transporter, die A 28 in Fahrtrichtung A 1. Kurz vor Gr. Mackenstedt wurde ihnen von anderen Verkehrsteilnehmern wegen starker Rauchentwicklung signalisiert, anzuhalten.

Als sie auf dem Seitenstreifen hielten, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Trotz des schnellen Einsatzes der Delmenhorster Feuerwehr brannte der Bus komplett aus, siehe angehängtes Bild. Die 31 und 28 Jahre alten Soldaten der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne Delmenhorst blieben unverletzt. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die A 28 in Richtung A 1 voll gesperrt werden. Als Grund des Brandes wird ein technischer Defekt vermutet. Pkw-Brand auf der A 1, Emstek: Ein weiterer Brand ereignete sich am 21.09.2019 gegen 19:00 Uhr auf der A 1, Richtung Hamburg, kurz vor dem Ahlhorner Dreieck. Der 27-jährige Ford-Focus-Fahrer aus Gummersbach bemerkte während der Fahrt einen Knall und hielt auf dem Seitenstreifen an. Da schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Die Kameraden der Feuerwehr Emstek löschten den Pkw, wirtschaftlicher Totalschaden, ab. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Quelle: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch (ots)

Anzeige: