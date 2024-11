Köln: 60-Jähriger von Stadtbahn erfasst - Zeugensuche

Am Freitagabend (29. November) ist ein 60-jähriger Mann kurz vor der Haltestelle Boltensternstraße von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Die Bahnfahrerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge war die Stadtbahn der Linie 18 gegen 21.30 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als der 60-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen, kurz vor Erreichen der Haltestelle auf die Gleise getreten ist. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Das Unfallaufnahmeteam ist im Einsatz und sichert die Spuren am Unfallort. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.



Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.



Quelle: Polizei Köln (ots)