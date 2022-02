Ärzte haben einen 15 Millimeter langen Zahn in Nasenhöhle eines Mannes entdeckt

In den USA haben Ärzte in der Nasenhöhle eines 38-jährigen Patienten einen 15 Millimeter langen Zahn entdeckt. Ein Artikel darüber erschien in der Fachzeitschrift „New England Journal of Medicine“.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News" zu lesen: "Demnach wandte sich der Mann an die Ärzte, da er seit Jahren Atembeschwerden hatte. Zwei Chirurgen führten eine Nasenspiegelung durch und entdeckten eine „harte, weiße Masse“ im rechten Nasenloch. Die Ärzte bestätigten, dass es sich um einen „ektopen Zahnin der Nasenhöhle“ handle. Die „New York Post“ berichtete am Donnerstag, dass der Grund für das Wachstum des Zahns nicht bekannt sei. Oft stünde diese Anomalie mit traumatischer Verletzungund Infektionen im Zusammenhang. Da dies bei dem Patienten nicht der Fall war, seien die Ärzte äußerst verwundert gewesen. Der Zahn sei ohne „Komplikationen“ entfernt worden.Als Ektopie wird die angeborene Verlagerung von Gewebe oder Organen bezeichnet, dies ist eine relativ seltene Erscheinung. Ein ektoper Zahn in der Nasenhöhle tritt bei rund 0,1 bis einem Prozent der Bevölkerung auf." Quelle: SNA News (Deutschland)