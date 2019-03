Fall Rebecca: Haftbefehl gegen Schwager erlassen

Im Fall Rebecca hat die Staatsanwaltschaft Berlin einen Haftbefehl gegen den Schwager der Vermissten erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft und die Berliner Polizei in einer gemeinsamen Meldung über Twitter mitteilten, wurde der Schwager von Rebecca am Montagabend festgenommen.

Es gebe den dringenden Tatverdacht des Totschlags. Der 27-Jährige war bereits am vergangenen Donnerstag festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter konnte jedoch keinen dringenden Tatverdacht feststellen, sodass eine Freilassung angeordnet wurde. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft nun Beschwerde eingereicht. Die 15-jährige Rebecca wird seit dem 18. Februar vermisst, was für eine breite Medienberichterstattung gesorgt hat. Sie war an diesem Tag nicht in der Schule erschienen. Zuvor hatte sie sich bei Familienangehörigen aufgehalten. Einige Tage später hatte die dritte Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur