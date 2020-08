Neuss: Pkw brennt komplett aus

Am Sonntag, 09.08.2020, gegen 10:20 Uhr, wurde der Polizei Neuss ein brennender Pkw am Friedrich-Ebert-Platz gemeldet. Erste eintreffende Polizeifahrzeuge bestätigten eine in Vollbrand befindliche Mercedes A-Klasse auf der Jülicher Straße, Höhe Friedrich-Ebert-Platz, Linksabbiegespur Richtung Innenstadt. Alle 5 Insassen konnten sich glücklicherweise unverletzt aus dem Fahrzeug retten.

Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Fahrzeugreste wurden durch einen Abschleppunternehmer vom Einsatzort entfernt. Zur Brandbekämpfung wurde der Friedrich-Ebert-Platz für ca. 30 Minuten komplett gesperrt. Die Linksabbiegerspur kann nicht mehr genutzt werden, da sich die Fahrbahnoberläche aufgrund der großen Hitze aufgelöst hat.

Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)