Schwedische Königin Silvia sagt Reise nach Dubai wegen Krankheit ab

Silvia von Schweden hätte am Dienstag nach Dubai reisen sollen. Die Reise wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Schwedens Königin ist krank und hat deshalb eine Reise zur Weltausstellung nach Dubai abgesagt. Die in Heidelberg geborene 77-jährige Silvia von Schweden hat eine Erkältung, wie eine Sprecherin des Königshauses am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Silvia habe einen Test gemacht und sei nicht an Covid-19 erkrankt. Aus Respekt vor den weiteren Teilnehmern habe sie sich entschieden, nicht nach Dubai zu reisen.

König Carl XVI. Gustaf reist alleine

Ihr Mann König Carl XVI. Gustaf (75) wollte die Expo in Dubai wie geplant von Dienstag bis Donnerstag besuchen. Die beiden wollten gemeinsam mit einer schwedischen Delegation zur Expo reisen. Schweden fokussiert sich in seinem Expo-Pavillon auf Innovationen und Nachhaltigkeit. Gegenüber der schwedischen Zeitschrift „Svensk Damtidning“ hat Hofsprecherin Ulrika Näsholm am 13. Dezember die Erkrankung der Königin bestätigt: „Die Königin hat eine Erkältung und ist nicht nach Dubai gereist.“

Silvia war zuletzt bei der Nobelpreiszeremonie im Stockholmer Rathaus am Freitag dabei gewesen. Sie hatte die Veranstaltung zu Ehren der diesjährigen Nobelpreisträger zusammen mit dem König, ihrer Tochter Kronprinzessin Victoria (44) und deren Ehemann Prinz Daniel (48) besucht."

Quelle: SNA News (Deutschland)