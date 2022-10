Schobüll: Altreifen auf Wiese entsorgt - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Mittwoch (26.10.22) lagerten unbekannte Personen mehrere Altreifen auf einer Wiese in der Nordseestraße in Schobüll ab. Der Umwelt- und Vebraucherschutztrupp der Polizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Wer hat auffällige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Fahrzeuge gesehen? Hinweisgeber werden gebeten, sich zu melden (Tel.: 04841 - 830 0).

Quelle: Polizeidirektion Flensburg (ots)