Schüsse in Kölner Innenstadt

In der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs sind am Freitagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei sei in großer Zahl vor Ort, berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger" auf seiner Internetseite. Eine Person sei festgenommen worden.

Weil sich möglicherweise noch eine oder mehrere bewaffnete Personen in einem Gebäude in oder nahe der Altenberger Straße befänden, habe die Polizei Spezialeinheiten angefordert und den Bereich abgesperrt. Weitere Hintergründe waren nicht bekannt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

