Jena: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie der Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

In der Nacht am Samstag, dem 30.07.2022, versuchte ein unbekannter männlicher Täter zwischen 01:30 Uhr und 03:45 Uhr mehrfach über die Hauseingangs- und Wohnungstür sowie über die Terrassentür in eine Wohnung im EG in 07745 Jena, In den Teufelslöchern, einzubrechen. Gegen 01:30 Uhr wurde die männliche Person am Tatort gefilmt, als sich diese dort umschaute.

Anbei Lichtbilder der Überwachungskamera vom Terrassenbereich.

Wer kennt den Täter und kann Angaben zur Identität dieser Person machen? Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena zu melden.

Die Erreichbarkeit ist unter 03641 - 81 2464 oder per Mail an [email protected] gegeben.

Quelle: Landespolizeiinspektion Jena (ots)