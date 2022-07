Erzbischof Viganò: „frische und nie gefrorene“ Babyköpfe und andere Körperteile von FDA gekauft

Weiter berichtet Wollschläger: "So sagte unlängst Bischof Strickland von Tyler, Texas, daß „die Seelsorge für Frau Pelosi darin besteht, ihr zu sagen, dass sie den Leib Christi ( Abendmahl) nicht empfangen sollte, bis sie aufhört, den Mord an ungeborenen Kindern zu befürworten.“ Diese Äußerung kam als Replik auf die Abtreibungen befürwortende Position von Papst Franziskus, der sagte man solle solchen Abtreibungs-Politikern keineswegs die Kommunion verbieten [ Link].

I thank Pope Francis for his clear message that abortion is murder & that politicians should be treated with pastoral care. Pastoral care for Mrs Pelosi is to tell her that she should not receive the Body of Christ until she stops advocating the murder of unborn children.

— Bishop J. Strickland (@Bishopoftyler) July 5, 2022