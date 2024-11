Jena: Zeugenaufruf zum widerrechtlichen Anbringen von Plakaten

Am 04.11.2024 wurden an den Haltestellen des Jenaer Nahverkehrs in den dort vorhandenen Werbetafeln großflächige Plakate angebracht, die den Anschein erwecken vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz verfasst und veröffentlicht worden zu sein. Betroffen waren die Haltestellen Teichgraben, Holzmarkt, Westbahnhofstraße, Gustav-Fischer-Straße, Fachhochschule, Paradiesbahnhof, Spittelplatz und die Haltestelle an der Universität.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft Zeugen auf, sich bei der Kripo zu melden, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen können sich unter der Rufnummer 03641 81-0 oder per E-Mail an [email protected] unter Angaben des zugehörigen Aktenzeichens 0292187/2024 melden. Quelle: Landespolizeiinspektion Jena (ots)