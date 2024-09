Trier-Biewer: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Abend des 06.09.2024, gegen 22:00 Uhr teilte eine aufmerksame Radfahrerin mit, dass in der Biewerer Straße in Trier zwei Kanaldeckel ausgehoben wurden und die darunterliegenden Schächte offen lagen. Die Zeugin verständigte die Polizei Schweich und sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen der Streife ab.

Da die offenen Schächte sich auf einem Teil der Fahrbahn befanden lag eine erhebliche Gefahr für die übrigen Verkehrsteilnehmer vor. Die Polizei Schweich hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem/ den Täter/n geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizeidirektion Trier (ots)