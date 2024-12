Weingarten: Feuerwehr rettet einen Menschen bei Zimmerbrand

Am 06.12.2024 um 08:57 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weingarten zu einem Brand in der Boschstraße gerufen. Die Leitstelle Bodensee-Oberschwaben meldete einen Brand mit dem Stichwort "B3Y Wohnungsbrand, Person eingeschlossen". Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Wohnzimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Hochhauses.

Ein Mensch war in der Brandwohnung eingeschlossen und machte sich an einem Fenster bemerkbar. Weitere Bewohner des Hauses konnten allein das Gebäude verlassen.



Vor Ort lies Einsatzleiter Horst Romer unverzüglich einen Vollalarm (Z5) für die Feuerwehr Weingarten auslösen. Die eintreffenden Einsatzkräfte begannen sofort mit der Personenrettung über eine tragbare Leiter und konnten die Person dem Rettungsdienst übergeben. Im Verlauf des Einsatzes wurde die Drehleiter in Anleiterbereitschaft versetzt für evtl. weitere Personenrettung sowie um einen weiteren Rückzugsweg für den Angriffstrupp sicher zu stellen. Ein C-Rohr wurde im Innenangriff eingesetzt und ein weiteres Rohr zur Absicherung bzw. Riegelstellung auf der Rückseite des Gebäudes in Stellung gebracht, um einen Brandüberschlag in die darüber liegende Wohnung zu verhindern. Der Brand konnte durch den Atemschutztrupp im Innenangriff zügig gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Nach Freigabe der Polizei konnten Gegenstände aus der Brandwohnung geräumt und Glutnester abgelöscht werden. Zwei Drucklüfter sorgten für die Entrauchung der Brandwohnung. Die Fenster der Brandwohnung wurden nach den Löscharbeiten von der Feuerwehr geschlossen und von der Polizei versiegelt. Die Bewohner des Hochhauses konnten nach den Einsatzmaßnahmen alle in Ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Bewohner der Brandwohnung konnte im gleichen Haus eine Ersatzwohnung gefunden werden.

Insgesamt waren 75 Einsatzkräfte am Einsatz beteiligt. Neben der Feuerwehr Weingarten waren auch die Polizei, Kreisbrandmeister Oliver Surbeck, Malteser Oberschwaben, der DRK Ortsverein Weingarten und der DRK-Rettungsdienst mit Notarzt im Einsatz.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Boschstraße komplett gesperrt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Quelle: Feuerwehren des Landkreises Ravensburg (ots)