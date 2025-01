Neuss: Glockenspiel defekt - Feuerwehr bewahrt Pferd des Neusser Reitercorps vor Absturz

Am Nachmittag des 17.01.2025 geriet eine Reiterfigur im Glockenspiel am Neusser Vogthaus durch einen technischen Defekt in Schräglage, ein Absturz konnte nicht ausgeschlossen werden.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Figur, die im Glockenspiel das Neusser Reitercorps darstellt, aus der Schräglage gezogen und am Gebäude gesichert. Die Funktion des Glockenspiels muss jedoch durch eine Fachfirma wieder hergestellt werden.

Quelle: Feuerwehr Neuss (ots)