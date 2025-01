Hildesheim: Unbekannter Kradfahrer flüchtet vor der Polizei

Am Montagnachmittag beabsichtigte eine Funkstreifenbesatzung einen Kradfahrer Lamspringer Ortsteil Sehlem zu kontrollieren. Trotz eindeutiger Anhaltesignale hielt der Fahrzeugführer jedoch nicht an und flüchtete über mehrere Feldwege sowie einen Spielplatz in Richtung Harbarnsen.

Auf der Flucht mussten mehrere Passanten aus dem Weg laufen um einen Zusammenstoß mit dem Kraftrad zu verhindern. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat ein Strafverfahren hinsichtlich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Personen, die durch das rücksichtslose Fahrverhalten auf den Feldwegen oder dem Spielplatz gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeugführer oder der genutzten Maschine machen können, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Hildesheim (ots)