Herne: Morgens gegen neun auf dem Westring - Schwerer Verkehrsunfall legt Verkehr für Stunden lahm

In den Morgenstunden des heutigen 20. August kam es auf dem Westring in Herne zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 9.05 Uhr war hier ein junger BMW-Fahrer (19) in Richtung Recklinghausen unterwegs - nach Auskunft mehrerer Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Nach bisherigem Ermittlungstand überholte der Herner in Höhe des Berufskollegs einen Pkw, wobei es einer Kollision kam. Dadurch verlor der 19-Jährige die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug begann zu schleudern, durchbrach den Zaun, der die Fahrbahnen voneinander trennt und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Rettungssanitäter brachten den verletzten Unfallverursacher in ein örtliches Krankenhaus, wo er zwecks Beobachtung stationär verblieb. Weitere Unfallbeteiligte wurden zum Glück nicht verletzt. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten schätzten die Höhe des Gesamtsachschadens auf über 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb der Westring bis 11.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die polizeiliche Ermittlungsarbeit im Bochumer Verkehrskommissariat dauert an. Quelle: Polizei Bochum (ots)