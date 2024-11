Timmaspe: Wohnhaus- und Carportbrand

Am 04. November 2024 kam es zu einem Feuer in einem Carport und anschließend in einem Wohnhaus in Timmaspe. Um 13:16 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gnutz, Nortorf, Schülp bei Nortorf und Timmaspe zu einem Feuer in Timmaspe gerufen. Die anfängliche Meldung lautete "brennt Carport am Gebäude".

Der Brand breitete sich rasch auf das angrenzende Holzhaus aus, so dass das Alarmierungsstichwort auf "Feuer groß" erhöht wurde. Zusätzlich zu den alarmierten Kräften, wurde die Feuerwehr Krogaspe gerufen. Insgesamt waren ca. 85 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz. Das Carport sowie das Wohnhaus brannten nieder. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten. Über die Höhe des Sachschadens kann keine Angabe gemacht werden. Die Brandermittlungen wurden schon während des Einsatzes durch die Polizei aufgenommen.

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde (ots)