Sendling: Wohnhaus nach Kellerbrand unbewohnbar

Zu einem Kellerbrand ist es am Donnerstagnachmittag in Sendling gekommen. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr München in der Engelhardstraße eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Kellerfenster und das Gebäude war in dichten Rauch gehüllt. Unverzüglich gingen zwei Atemschutztrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Mehrfamilienhaus vor. Eine ältere Dame musste mithilfe einer Fluchthaube durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie gebracht werden. Mithilfe eines Hohlstrahlrohrs konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde das Wohnhaus mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Da im Keller eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt wurde, musste das gesamte Gebäude umgehend geräumt werden. Die betroffenen Bewohner wurden in einem Großraumrettungswagen und einer nahen Gaststätte für die Dauer der Arbeiten untergebracht. Da es nicht gelang, die Gaszufuhr abzusperren, musste die Straße vor dem Gebäude aufgerissen werden. Das Wohnhaus bleibt bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Quelle: Feuerwehr München (ots)