Ruchheim: Hitzewelle macht nicht nur Menschen zu schaffen - PKW brennt auf A6 vollkommen aus

Am 06.07.2022 fing ein PKW, auf der A6 in Richtung Kaiserslautern in Höhe Großkarlbach, auf Grund eines technischen Defekts im Motorraum plötzlich Feuer. Die 19-jährige Fahrerin konnte das Fahrzeug noch auf dem Seitenstreifen zum Stillstand bringen und sich aus dem brennenden PKW retten.

Die Richtungsfahrbahn musste für die Löscharbeiten voll gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell durch Löschschaum unter Kontrolle bringen, jedoch war die Rauchsäule kilometerweit zu sehen. Aus diesem Grund kam es vermehrt zu Anrufen besorgter Bürger. Während der Löscharbeiten konnten insgesamt drei Verstöße "Durchfahren der Rettungsgasse" beobachtet und zur Anzeige gebracht werden. Nach ca. eineinhalb Stunden konnten alle Fahrstreifen wieder Freigegeben werden.

Die Autobahnpolizei Ruchheim möchte in diesem Rahmen darauf aufmerksam machen, dass im Falle eines Staus eine Rettungsgasse zu bilden und nicht zu Durchfahren ist. Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)