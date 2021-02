Euskirchen: Party im freien Wald mit Polizeigewalt aufgelöst und Musikanlage beschlagnahmt

Ein Denunziant meldete am heutigen Sonntagmorgen (31.01.2021) gegen 6 Uhr ruhestörende Musik aus einem Waldgebiet. Er verständigte die Polizei, die auf dem Gelände einer ehemaligen Raketenstation im Billiger Wald (Kirschenallee) eine Freiluftparty größeren Ausmaßes feststellen konnte.

Nach ersten Erkenntnissen sollen in der Spitze bis zu 200 Personen an der Party teilgenommen haben. Mithilfe weiterer Einsatzkräfte konnten die Personalien von ca. 35 Teilnehmern festgestellt werden. Mehrere Kleingruppen flüchteten in das angrenzende Waldgebiet.

Es ist von überregional angereisten Teilnehmern auszugehen. Am Veranstaltungsort wurde eine größere Musikanlage mit einem leistungsstarken Notstromaggregat mithilfe des Technischen Hilfswerks (THW) sichergestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Verantwortlicher vor Ort angetroffen und zwecks Personalienfeststellung und Erhebung einer Sicherheitsleistung der Polizeiwache Euskirchen zugeführt werden. Dabei handelt es sich um einen 23-jährigen Belgier. Wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung sind mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es drohen erhebliche Bußgelder.

Quelle: Kreispolizeibehörde Euskirchen (ots)