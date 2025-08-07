Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Essen-Horst: Schwerer Verkehrsunfall - zwei Personen durch technische Rettung aus Pkw befreit

Essen-Horst: Schwerer Verkehrsunfall - zwei Personen durch technische Rettung aus Pkw befreit

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr Essen
Bild: Feuerwehr Essen

Am heutigen Mittwochabend, dem 6. August 2025, kam es auf dem Sachsenring in Essen-Horst zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 21:04 Uhr prallten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw frontal im Kreuzungsbereich zusammen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in einem der beiden beteiligten Fahrzeuge sowohl der männliche Fahrer als auch seine weibliche Beifahrerin verletzt im Fahrzeug eingeschlossen. Aufgrund der erheblichen Deformierungen war nach Rücksprache mit der Notärztin eine patientengerechte Rettung nur unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät möglich.

Die Feuerwehr Essen leitete umgehend technische Rettungsmaßnahmen ein, stabilisierte das Fahrzeug und befreite beide Insassen in enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst. Der Fahrer wurde nach notärztlicher Behandlung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Auch die Beifahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden vor Ort nicht angetroffen.

Zur Unfallursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes blieb der Sachsenring voll gesperrt.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, Einsatzkräften der Feuerwachen Steele, Kray und Mitte sowie der Freiwilligen Feuerwehr Horst-Eiberg für rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Essen (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wendet in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige