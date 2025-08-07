Essen-Horst: Schwerer Verkehrsunfall - zwei Personen durch technische Rettung aus Pkw befreit

Am heutigen Mittwochabend, dem 6. August 2025, kam es auf dem Sachsenring in Essen-Horst zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 21:04 Uhr prallten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw frontal im Kreuzungsbereich zusammen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in einem der beiden beteiligten Fahrzeuge sowohl der männliche Fahrer als auch seine weibliche Beifahrerin verletzt im Fahrzeug eingeschlossen. Aufgrund der erheblichen Deformierungen war nach Rücksprache mit der Notärztin eine patientengerechte Rettung nur unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät möglich.

Die Feuerwehr Essen leitete umgehend technische Rettungsmaßnahmen ein, stabilisierte das Fahrzeug und befreite beide Insassen in enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst. Der Fahrer wurde nach notärztlicher Behandlung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Auch die Beifahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden vor Ort nicht angetroffen.

Zur Unfallursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes blieb der Sachsenring voll gesperrt.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, Einsatzkräften der Feuerwachen Steele, Kray und Mitte sowie der Freiwilligen Feuerwehr Horst-Eiberg für rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Essen (ots)