Worms: Schwere Brandstiftung eines Einfamilienhauses

Am Donnerstag, dem 23.12.2021 gegen 16:30 Uhr kommt es zu einem Brand im Obergeschoss eines zur Zeit leerstehenden Einfamilienhauses.

Zunächst wurde eine randalierende männliche Person vor dem Anwesen gemeldet. Als die Polizei vor Ort eintrifft, steht das Dachgeschoss des Wohnhauses bereits in Vollbrand. Durch starke Kräfte der Berufsfeuerwehr Worms kann der Brand gelöscht werden. Anhand von Zeugenaussagen ergibt sich der Verdacht der schweren Brandstiftung, weshalb durch die Kriminalinspektion Worms ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

An dem Gebäude entsteht ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen werden nicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeidirektion Worms (ots)