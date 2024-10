Mönchengladbach-Westend: Brand in Autowerkstatt

In einer KFZ Werkstatt auf der Bahnstraße war ein PKW in Brand geraten. Schon auf der Anfahrt war eine Rauchwolke über der Einsatzstelle zu sehen. Das betroffene Fahrzeug befand sich auf einer Hebebühne in der Werkstatt und stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte komplett in Flammen.

Sofort begannen mehrere Trupps unter Atemschutz mit den Löscharbeiten und auch eine Drehleiter wurde vorsorglich in Stellung gebracht. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte die Brandausbreitung auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Eine Person hatte sich leicht verletzt. Sie wurde Vorort durch den Rettungsdienst versorgt. Im Einsatz waren das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), zwei Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Quelle: Feuerwehr Mönchengladbach (ots)