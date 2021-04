B10/Siebeldingen: Unfall unter Drogeneinfluss

Am 24.04.2021 gegen 08:15 Uhr kam es auf der B10 zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger aus dem Bereich Landau befuhr mit seinem Pkw die B10 in Richtung Landau. In Höhe von Siebeldingen verlor der junge Mann, laut eigenen Angaben, aufgrund von Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben. Hier kollidierte er mit einem Verkehrszeichen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten Hinweise auf einen Drogenkonsum des Fahrers feststellen. Ein freiwilliger Urintest reagiert positiv auf THC, Amphetamin und Opiate.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000EUR. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)