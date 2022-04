Oberhausen: Auf sich aufmerksam gemacht - Festnahme

(1.4.) Mehrere Stunden hatte ein 39-jähriger Stammgast an den Automaten in einem Kiosk auf der Bottroper Straße gespielt und dabei reichlich Alkohol konsumiert, bis er dann gegen acht Uhr immer lauter wurde und schließlich den Laden verließ. Mitarbeiter beobachteten, wie er, offensichtlich stark betrunken, versuchte, seinen in unmittelbarer Nähe geparktes Auto aufzuschließen.

Sie informierten sofort die Polizei und forderten ihn zeitgleich auf, den Fahrzeugschlüssel auszuhändigen, was er auch sofort tat. Eine Streifenwagenbesatzung war schnell am Ort und kontrollierte den Mann (marokanisch). Trotz seiner starken Ausfallerscheinungen, die auf einen erhöhten Blutalkoholspiegel hindeuteten, rannte er plötzlich los und versuchte zu flüchten. Die Polizisten hatten ihn aber schnell eingeholt, unter Kontrolle gebracht und gefesselt. Eine Überprüfung im Polizeicomputer ergab dann, dass der Tatverdächtige keine gültige Fahrerlaubnis besaß und dass er bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Sein vor dem Kiosk geparktes Auto ließ vermuten, dass er damit selber auch gefahren war. Diesen Verdacht dokumentierten die Polizisten in Form einer Strafanzeige. Anschließend transportierten sie ihn ins Polizeigewahrsam, von wo aus er später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Quelle: Polizeipräsidium Oberhausen (ots)