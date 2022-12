Fasshauer als Mitglied des Direktoriums wiedergewählt

Die Bundesvertreterversammlung hat in ihrer heutigen Sitzung in Berlin Dr. Stephan Fasshauer als Mitglied des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung Bund in seinem Amt bestätigt. Die Wahl eines Mitglieds des Direktoriums erfolgt durch die Mitglieder der Bundesvertreterversammlung für die Dauer von sechs Jahren.

Jens Dirk Wohlfeil, Vorsitzender der Bundesvertreterversammlung, betonte nach der Wahl, dass Dr. Fasshauer in den vergangenen Jahren den Umbau der Rentenversicherung zu einer modernen, effizienten und digitalen Verwaltung mit Gespür und Weitblick vorangetrieben habe. "Mit der Wiederwahl von Dr. Stephan Fasshauer spricht sich die Selbstverwaltung für eine Fortführung dieses erfolgreich eingeschlagenen Wegs aus", so Wohlfeil. Dr. Fasshauer (49) arbeitete seit 1999 beim Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR). Dort war der Volkswirt unter anderem Leiter des Referats "Volkswirtschaftliche Analysen". Später leitete er das Referat "Finanzielle Grundsatzfragen der Sozialpolitik" im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). 2010 wurde er zunächst stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg und dann 2014 Geschäftsführer. Seit 2017 ist er Mitglied des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung Bund. Mitglieder des Direktoriums werden auf Vorschlag des Bundesvorstands durch die Bundesvertreterversammlung gewählt. Dem Direktorium der Deutschen Rentenversicherung Bund gehören neben Dr. Fasshauer Präsidentin Gundula Roßbach und Direktorin Brigitte Gross an. Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund (ots)