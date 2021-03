Rechtsgutachter in der WDR Lokalzeit Köln: 'Missbrauchsgutachten bereits an Staatsanwaltschaft übergeben'

Der Strafrechtler Björn Gercke hat das Rechtsgutachten zur Verantwortung von Bischöfen, Generalvikaren und weiteren Führungskräften im Umgang mit Missbrauchsfällen im Kölner Erzbistum der Kölner Staatsanwaltschaft übergeben. Er habe das Gutachten noch vor der für morgen angekündigten Veröffentlichung weitergeleitet, sagte Gercke am Abend in der WDR Lokalzeit aus Köln.

Es habe schon während der Untersuchungsphase in den vergangenen Monaten einen stetigen Austausch mit der Strafverfolgungsbehörde gegeben. Das gesamte Gutachten wird am Donnerstag in einer Pressekonferenz des Erzbistums der Öffentlichkeit vorgestellt.



Die Staatsanwaltschaft habe schon vor einiger Zeit einen Zwischenbericht bekommen. Auch das bisher unveröffentlichte Gutachten der Münchener Strafrechtskanzlei, der das Erzbistum wegen angeblich methodischer Fehler das Mandat entzogen hatte, liege der Kölner Staatsanwaltschaft vor. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki werde das Gutachten erst morgen zu lesen bekommen und damit zum gleichen Zeitpunkt wie die Öffentlichkeit, so Björn Gercke in der WDR Lokalzeit aus Köln.

Quelle: WDR Westdeutscher Rundfunk (ots)