Lüneburg: Über Terrassentür in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Unbekannte drückten am 29.01.2025 gegen 20:00 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster auf und betraten den dahinter befindlichen Raum des Einfamilienhauses im Birkenweg. Dort öffneten sie Schränke und suchten nach Wertsachen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten sie anschließend ohne Diebesgut und ohne weitere Räume zu betreten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Über Terrassentür in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Zwischen 15:00 Uhr und 19:15 Uhr wurde am 29.01.2025 die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Fliederstraße mit bislang unbekanntem Werkzeug aufgehebelt. Im Objekt wurden sämtliche Räume nach Wertsachen durchsucht und Schmuck im Wert von einigen hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schmuck und Armbanduhren sichergestellt

Am 14.01.2025 wurden im Rahmen einer Durchsuchung in Lüneburg Uhren sowie Schmuckgegenstände aufgefunden und sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich hierbei um Diebesgut aus vergangenen Straftaten handelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.



Neetze - Betrüger erbeuten mehrere hundert Euro

Am 29.01.2025 wurde ein Mann aus Neetze durch Betrüger telefonisch kontaktiert. Dabei gaben diese sich als Mitarbeiter einer Bank aus und veranlassten den Mann eine Überweisung in Höhe von mehreren hundert Euro auf ein Konto zu tätigen. Der Mann erkannte den betrügerischen Hintergrund zu spät und meldete sich anschließend bei der Polizei. In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei, bei Zahlungsaufforderungen am Telefon sensibel zu sein und nicht Unbekannten Geld zu überweisen. Im Zweifel die Polizei kontaktieren.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf Ostumgehung - Vier Personen leichtverletzt

Am 29.01.2025 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Mann mit einem PKW-Tesla die Bundesstraße 4, Ostumgehung in Fahrtrichtung Bundesstraße 209. Im Baustellenbereich zwischen Deutsch Evern und Kaltenmoor geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Mercedes Sprinter. Der 39-Jährige sowie ein ebenfalls im Tesla befindliches Kind wurden leichtverletzt. Die beiden Insassen des Sprinters im Alter von 31 und 63 Jahren ebenfalls. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 50000 Euro.

Lüneburg - Tür von Wohnung aufgehebelt

Im Verlaufe des 29.01.2025 gelangten Unbekannte in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Dammstraße. Dort begaben sie sich zu einer Wohnung und hebelten die Eingangstür auf. Es wurden die anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Transporter aufgebrochen - Werkzeuge entwendet

Im Zeitraum vom Abend des 27.01.2025 bis zum frühen Morgen des 28.01.2025 wurde ein im Klintweg abgestellter Transporter der Marke Peugeot aufgebrochen. Aus diesem wurden mehrere hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von einigen hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Lüchow - Nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Der 70 Jahre alte Fahrer eines PKW-Peugeot beabsichtigte am 29.01.2025 gegen 18:30 Uhr von der Senator-Brünger-Straße nach links in die Drawehner Straße einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem der Drawehner Straße folgendem Fahrer eines Kraftrades der Marke Fantic. Der 17 Jahre alte Kraftradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 70-Jährige blieb unverletzt.

Gusborn - Kollision mit Baum

Auf der Bundesstraße 191 kam ein 58 Jahre alter Fahrer eines VW Kombi zwischen den Ortschaften Seybruch und Quickborn von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Uelzen

Gerdau - Brand eines Einfamilienhauses - Bewohner leichtverletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 30.01.2025 gegen 01:00 Uhr ein Einfamilienhaus in der Straße "Osterberg" in Brand. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte weitete sich der Brand auf den gesamten Dachstuhl aus. Der einzige Bewohner wurde durch Rauchgasintoxikation leichtverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung. Durch das Feuer stürzte der Dachstuhl ein. Das Haus ist nicht weiter bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach ersten Schätzungen verläuft sich der Schaden auf rund 200000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen (ots)