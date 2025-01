VW setzt "finanzielle Robustheit" als oberste Konzern-Priorität

VW-Chef Oliver Blume hat als oberstes Konzernziel in einem internen Dokument an das gesamte Management des Autobauers offenbar "finanzielle Robustheit" ausgegeben. Das geht aus dem neuen sogenannten Top-10-Programm hervor, eine Art Leitlinie des Unternehmens, über das "Business Insider" berichtet. Zur Begründung der neuen Priorisierung führte Blume demnach aus: "Ziel ist es, Investitionen in neue Projekte und damit eine nachhaltig profitable Zukunft des Volkswagen-Konzerns zu ermöglichen".

Dazu kündigte Blume in dem internen Schreiben an, einen stärkeren Fokus auf China und den US-Markt zu setzen. In dem Schreiben an die Manager kündigt Blume auch neue Fahrzeuge an: "Wir setzen 2025 auch unsere Modelloffensive fort, bringen über alle Marken hinweg 30 neue Fahrzeuge zu den Kunden - so viele wie kein anderer Hersteller." Mit dem Produktionsstart der ersten eigenen Batteriefabrik in Salzgitter setze Volkswagen zudem "einen Meilenstein beim Ausbau der E-Mobilität".

Quelle: dts Nachrichtenagentur