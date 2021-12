Elon Musk auf Twitter: „Denke darüber nach, meine Jobs zu kündigen“

US-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk will sich wohl von allen seinen Führungspositionen verabschieden. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Wie er am Donnerstag auf Twitter schrieb, denke er darüber nach, seine Jobs hinzuwerfen und ein Vollzeit-Influencer zu werden. Ob diese Pläne ernst gemeint sind oder nicht, bleibt unklar.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hatte Musk im Januar erklärt, noch für mehrere Jahre an der Tesla-Spitze stehen zu wollen. Er hält einen großen Anteil an dem Elektroauto-Hersteller, der an der Börse derzeit knapp 900 Milliarden Dollar wert ist – so viel wie kein anderer Autohersteller der Welt. Musk ist auch Gründer und Chef des Weltraumunternehmens SpaceX.

Er leitet außerdem das Tunnelbau- und Infrastrukturunternehmen „The Boring Company“ und das Unternehmen „Neuralink“, das sich mit der Entwicklung eines Chips beschäftigt, der die Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern ermöglichen soll, ein sogenanntes Brain-Computer-Interface.

Im Frühling 2020 verkündete Musk, sich von allen seinen Immobilien trennen zu wollen. Seitdem verkaufte er alle seinen sieben Häuser in Kalifornien.

Musk hat auf Twitter knapp 66 Millionen Follower und seine Beiträge lösen manchmal Kursschwankungen bei Tesla-Aktien sowie bei Crypto-Währungen aus."

