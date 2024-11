Kirsten Fehrs zur EKD-Ratsvorsitzenden gewählt

Kirsten Fehrs ist zur Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Die Hamburger Bischöfin kam am Dienstag in Würzburg auf 97 von 130 abgegebenen Stimmen von Synode und Kirchenkonferenz, wie die EKD mitteilte.

Fehrs war bereits seit dem 20. November 2023 amtierende Ratsvorsitzende der EKD. Hintergrund war der Rücktritt der damaligen Amtsinhaberin Annette Kurschus. Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ist Fehrs seit 2015, im Jahr 2021 hatte sie der Rat zur stellvertretenden Ratsvorsitzenden gewählt.



Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt aktuell vom 10. bis 13. November in Würzburg. Quelle: dts Nachrichtenagentur