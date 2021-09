Msgr. Schneider für die Organisation alternativer Systeme vor dem Hintergrund der Corona-Zweiklassengesellschaft

In einem Interview mit Jeanne Smits für Réinformation TV rief Monsignore Athanasius Schneider alle, die sich der globalistischen Tyrannei unter dem Vorwand der Gesundheit widersetzen, dazu auf, alternative Lösungen zu organisieren. Darüber berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "MPI".

Monsignore Athanasius Schneider sagte im Interview: „Ich denke, wir müssen bereit sein, uns ausgeschlossen zu fühlen. Vielleicht lassen sich alternative Systeme einrichten: Die Impfgegner können zum Beispiel einen neuen Weg des Austauschs finden, nämlich den privaten Austausch von Produkten auf bescheidenere Art und Weise, mit kleinen Geschäften, die nicht der Passkontrolle unterliegen, oder im Freien oder über private Kanäle für den Austausch von Produkten. Ich denke, dass es möglich ist, dies festzustellen. In Frankreich gibt es große Proteste gegen Zwangsimpfungen: Ich denke, dass diese Proteste zu neuen gegenseitigen Systemen für den Kauf und Verkauf von Produkten führen könnten, die die Menschen brauchen, weil viele Menschen daran beteiligt sind. Ich hoffe, dass solche Systeme für den Verkauf von Produkten auch an anderen Orten und in anderen Ländern geschaffen werden können.“

„Wir müssen Alternativen finden, das ist auch für den Kauf und Verkauf von Produkten sehr wichtig. Wenn wir von öffentlichen Verkehrsmitteln wie Zügen, Bussen usw. ausgeschlossen sind, können wir ein System schaffen, um mit privaten Autos zu reisen. Wir müssen jetzt nach allen praktischen Möglichkeiten suchen, um diese neue Zwangsdiktatur über unseren Körper und unsere Freiheit zu verhindern. Wenn wir das nicht tun, wird es zu einem totalen Totalitarismus kommen, und das wird das Ende der menschlichen Gesellschaft sein.“

„Ich appelliere auch an die Nichtgläubigen, an alle Menschen guten Willens: Fangen Sie schon jetzt an, alternative Systeme zu entwickeln, im Verkehr, für den Kauf und Verkauf von Produkten, vielleicht auch für das Studium, indem Sie private Studienzentren schaffen. Wir müssen sie zumindest theoretisch entwickeln und dann praktisch, mit all den guten Leuten, die demonstrieren: Wir müssen ein Überlebenssystem vorbereiten.“

Quelle: Unser Mitteleuropa