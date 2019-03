Heiligenhaus: Polizei sucht Zeugen für eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz

Am Dienstagmorgen des 05.03.2019, gegen 09.50 Uhr, wurden die Technischen Betriebe der Stadt Heiligenhaus über den Fund eines toten Schwans am Abtskücher Teich informiert. Ein Passant hatte das tote Tier in Höhe der Anlegestelle für Modellboote entdeckt und über die Feuerwehrleitstelle darüber informiert.

Bei der Überprüfung am Fundort stellte sich heraus, dass der Schwan offensichtlich gewaltsam getötet, teilweise aufgeschnitten und in Teilen auch noch zerteilt wurde. Dabei sprechen die festgestellten Schnitte und Verletzungen gegen eine Tötung durch ein Tier. Der Schwan wurde von den Technischen Betrieben für weitere Untersuchungen sichergestellt, die Polizei informiert und Anzeige erstattet. Bisher liegen der Heiligenhauser Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter dieser Straftat vor. Polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren nach dem Strafgesetzbuch und dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Für einen schnellen Erfolg der polizeilichen Ermittlungen hofft die Heiligenhauser Polizei dringend auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Solche nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen. Quelle: Polizei Mettmann (ots)

Anzeige: